Selamatkan Wajah Indonesia, Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia Tembus Semifinal BAC 2026
jpnn.com - Indonesia hanya mampu menempatkan dua wakil di semifinal Badminton Asia Championships (BAC) 2026.
Mereka yang dimaksud ialah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari sektor ganda putra serta Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri).
Fajar/Fikri melangkah ke empat besar setelah mengalahkan pasangan Taiwan Lee Fang-chih/Lee Fang-jen straight game 21-15, 21-18.
Selanjutnya, pasangan asal SGS Bandung tersebut menunggu pemenang laga antara Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korea) melawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia). dua gim langsung 21-12, 21-16.
Raihan yang diraih ganda putri asal klub PB Djarum tersebut melanjutkan tren positif sebelumnya saat menang atas pasangan Korea, Baek Ha Na/Lee So Hee 21-17, 21-16.
Pada babak semifinal, pasangan ranking 53 dunia itu sudah ditunggu wakil China Liu Sheng Shu/Tan Ning.
Pasangan nomor satu dunia itu melaju ke semifinal setelah mengalahkan wakil Taiwan Hsieh Pei Shan/Hung En-Tzu, dengan skor 21-14, 21-13.
Sementara itu, hasil berbeda dialami Jonatan Christie (tunggal putra), Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum (ganda putri), serta Ali Faathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi (ganda putra).
Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia menyelamatkan wajah Indonesia pada ajang Badminton Asia Championships (BAC) 2026 seusai tembus semifinal, Sabtu (11/4)
