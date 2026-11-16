Selami Drainase Selama 7 Menit, Rizky Selamatkan Bocah Hanyut di Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi heroik ditunjukkan Rizky Farizal (24) warga Palembang yang nekat menyelam ke dalam drainase demi menyelamatkan seorang bocah perempuan berusia enam tahun yang hanyut terbawa derasnya arus air.

Tanpa peralatan khusus, Rizky mempertaruhkan keselamatannya dengan masuk ke saluran air yang gelap dan berarus deras.

Berkat keberaniannya, Kia bocah yang sempat hilang terseret arus akhirya ditemukan dalam kondisi selamat.

Peristiwa dramatis itu terjadi di Jalan Puncak Sekuning, Lorong Swadaya, Kelurahan Lorok Pakjo Palembang, Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 16.30 WIB.

Kejadian bermula ketika Kia hendak mengambil sandalnya yang terjatuh ke aliran drainase. Nahas, saat berusaha meraih sandal tersebut, korban terpeleset dan langsung terseret arus yang semakin deras setelah hujan mengguyur kawasan tersebut.

Rizky yang saat kejadian tengah bersiap berangkat bekerja langsung bergerak memberikan pertolongan setelah mendengar teriakan warga yang mengabarkan seorang anak hanyut

Mengetahui titik terakhir korban terlihat, ia kemudian menuju bagian bawah jembatan untuk melakukan pencarian. Sebelum menyelam, Rizky lebih dahulu mengamati kondisi saluran air guna mencari celah yang memungkinkan dirinya mengambil napas.

Setelah memastikan adanya ruang udara di bawah jembatan, ia langsung masuk ke drainase. Kondisi yang gelap membuat Rizky tidak bisa melihat apapun sehingga pencarian hanya mengandalkan rabaan tangan.