Selangkah Lagi! Inilah Rumus Persib Bandung untuk Amankan Tiket 16 Besar ACL 2

jpnn.com - Langkah Persib Bandung di AFC Champions League Two (ACL 2) kian meyakinkan setelah meraih kemenangan penting di markas Selangor FC.

Hasil 3-2 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam, membuat Maung Bandung hanya selangkah lagi menuju babak 16 besar.

Kemenangan Penting di Malaysia

Tiga poin yang direbut Persib tidak didapat dengan mudah. Pangeran Biru bahkan sempat tertinggal 0-2 dalam tempo 17 menit.

Namun, Persib menunjukkan karakter kuat dan mental pantang menyerah.

Andrew Jung memulai kebangkitan lewat gol pada menit ke-48, disusul dua gol dari Adam Alis ( 81' dan 90+6') yang menuntaskan comeback luar biasa.

Klasemen ACL 2

Kemenangan ini membuat Persib kian kukuh di puncak klasemen Grup G ACL 2 dengan 10 poin, unggul satu angka dari Bangkok United yang menempat posisi kedua.

Selain itu, Persib juga unggul enam poin dari Lion City Sailors di posisi ketiga. Adapun Selangor FC dipastikan tersingkir karena belum meraih satu poin pun.

Dengan dua laga tersisa, Persib kini hanya membutuhkan satu poin lagi untuk mengamankan tiket 16 besar AFC Champions League Two.