Selangkah Menuju Sejarah, Marc Klok: Persib Hampir Sampai Tujuannya
jpnn.com - Persib Bandung terus menunjukkan konsistensinya pada musim 2025/26.
Rentetan enam kemenangan beruntun di semua kompetisi, BRI Super League dan AFC Champions League Two (ACL 2), menegaskan momentum positif tim asuhan Bojan Hodak.
Kemenangan terbaru diraih saat Persib menundukkan Selangor FC dengan skor 3-2 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025).
Di Ambang Sejarah
Hasil ini membuat Persib berada sangat dekat dengan tiket fase knock out ACL 2.
Maung Bandung hanya memerlukan tambahan satu poin dari dua pertandingan tersisa untuk memastikan langkah ke babak selanjutnya.
Persib bisa menjadi tim Indonesia pertama yang menembus fase gugur di era ACL 2.
Kapten Persib Marc Klok menilai perkembangan tim sejauh ini bukan hanya sekadar pencapaian di atas kertas, tetapi juga bagian dari proses besar yang sedang dibangun.
"Ini adalah perasaan yang luar biasa. Kami belum sepenuhnya lolos, tetapi target itu sudah sangat dekat. Ini adalah pencapaian besar bagi Persib," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.
Marc Klok dan perjalanan konsistensi Persib Bandung di musim 2025/26. Apa saja tantangannya?
