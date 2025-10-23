menu
Selangor FC Datang dengan Ancaman, Persib Bandung tak Gentar di Depan Bobotoh!

Selangor FC Datang dengan Ancaman, Persib Bandung tak Gentar di Depan Bobotoh!

Selangor FC Datang dengan Ancaman, Persib Bandung tak Gentar di Depan Bobotoh!
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung bertekad mempertahankan tren positif saat menjamu wakil Malaysia Selangor FC pada laga ketiga Grup G AFC Champions League Two 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs Selangor FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam WIB.

Atmosfer GBLA diyakini akan memanas oleh dukungan penuh Bobotoh yang menginginkan kemenangan kedua Maung Bandung di kompetisi antarklub Asia tersebut.

Tantangan Besar Persib Bandung

Pelatih Persib Bojan Hodak tak menampik bahwa laga kontra Selangor FC akan menjadi tantangan besar. 

Dia  menilai tim asal Negeri Jiran itu sedang berada dalam performa terbaiknya setelah melakukan pergantian pelatih.

"Setelah mereka mengganti pelatih, permainan Selangor meningkat signifikan."

"Mereka punya deretan pemain berkualitas, terutama di lini depan yang sangat berbahaya," ucap juru taktik asal Kroasia itu.

Tren Positif Selangor FC

Selangor FC kini ditangani Christophe Gamel, pelatih asal Prancis yang menggantikan Katsuhito Kinoshi dari Jepang.

