Selangor FC vs Persib Bandung: Misi Tanpa Tekanan, tetapi Sarat Pertaruhan
jpnn.com - Persib Bandung akan memainkan partai penting di markas Selangor FC pada matchday keempat Grup G AFC Champions League Two (ACL 2).
Duel Selangor vs Persib akan digelar di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Malaysia, Kamis (6/11/2025) malam WIB.
Meski harus bermain di hadapan publik Negeri Jiran, semangat Persib tak sedikit pun meredup.
Persib Siap Tempur
Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap tempur.
Praktis, hanya satu nama yang dipastikan absen, yakni bek tangguh asal Italia Federico Barba.
"Jika mendapat tiga poin, kami sudah hampir menuju ke babak berikutnya."
"Kami akan berusaha keluar bermain dan meraih hasil terbaik," ucap pelatih asal Kroasia itu.
Datang Tanpa Beban
Hodak menegaskan Persib datang tanpa beban meski sadar Selangor FC akan tambil habis-habisa di depan pendukungnya.
