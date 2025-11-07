menu
Selangor FC vs Persib: Dua Gol dan Instruksi Khusus yang Ubah Nasib Adam Alis

Selangor FC vs Persib: Dua Gol dan Instruksi Khusus yang Ubah Nasib Adam Alis
Gelandang Persib Bandung Adam Alis melakukan selebrasi seusai membobol gawang Selangor FC. Foto: Persib.

jpnn.com - Adam Alis muncul sebagai pahlawan kemenangan Persib Bandung saat menyambangi markas Selangor FC pada matchday keempat AFC Champions League Two (ACL 2).

Maung Bandung pulang dengan tiga poin berkat kemenangan dramatis 3-2 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis (6/11/2025) malam.

Berkat Kerja Sama Tim

Masuk di pertengahan babak kedua, Adam menjadi pembeda lewat dua golnya pada menit ke-81 dan ke-90+6 yang memastikan kemenangan 3–2 untuk Persib.

Namun, di balik sorotan dua gol penentu, gelandang berpengalaman itu memilih untuk tidak menonjolkan dirinya sendiri.

"Saya pikir ini hasil kerja keras semua pemain, semua yang bekerja untuk tim. Dan tentu saja karena Allah SWT."

"This is Persib. Kami buktikan dengan terus berjuang sampai akhir," ucap pemain berusia 31 tahun itu.

Instruksi Khusus dari Bojan Hodak

Adam mengakui dirinya tak menduga bisa mencetak dua gol penentu dalam waktu sesingkat itu.

Namun, dia menyebut semua terjadi berkat disiplin menjalankan instruksi pelatih Bojan Hodak.

