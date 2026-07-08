Selaras Dengan Danantara, Pertumbuhan Kinerja BTN Makin Moncer

jpnn.com, JAKARTA - Kinerja konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tumbuh berkelanjutan sekaligus melampaui rata-rata industri perbankan nasional hingga Mei 2026, seiring transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten dan penguatan sinergi dalam ekosistem Danantara Indonesia .

Integrasi BTN ke dalam ekosistem Danantara Indonesia menjadi katalisator utama dalam akselerasi transformasi Perseroan.

Melalui Danantara, BTN mendapatkan akses pada penguatan sinergi lintas sektor yang lebih luas, efisiensi operasional melalui berbagi sumber daya, serta optimalisasi modal untuk mendukung ekspansi bisnis yang lebih masif.

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Danantara berperan penting dalam memberikan arahan strategis agar BTN mampu bertransformasi menjadi bank modern yang lebih lincah, dengan memperkuat struktur permodalan serta menyelaraskan kebijakan bisnis dengan agenda pembangunan nasional yang lebih terintegrasi.

Sinergi ini memastikan BTN memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan global serta kemampuan eksekusi yang lebih cepat dalam menciptakan nilai tambah bagi seluruh ekosistem perbankan.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan transformasi Perseroan mampu memperkuat fundamental bisnis sekaligus menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan industri perbankan.

"Transformasi yang kami jalankan mulai memberikan hasil nyata, terutama dengan dukungan penuh dari ekosistem Danantara. Kami terus meningkatkan produktivitas, memperkuat efisiensi operasional, mempercepat digitalisasi layanan, serta mengembangkan bisnis beyond mortgage agar BTN mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan," ujar Nixon.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi Perseroan hingga Mei 2026, BTN membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp1,85 triliun atau meningkat 54,37% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,19 triliun.