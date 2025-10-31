Selaras dengan Tujuan Pembangunan Nasional, NHM Revitalisasi Akses Air Bersih bagi Warga Desa Kusu Lovra di Malut

jpnn.com, JAKARTA - PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui NHM Peduli merevitalisasi jaringan air bersih di Desa Kusu Lovra, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara.

Hal itu selaras dengan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan akses terhadap air bersih dan infrastruktur dasar.

Bantuan diberikan sejak Agustus 2025 dan rampung pada Oktober 2025, dengan proses pengerjaan selama dua bulan.

Revitalisasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan akses air bersih yang sebelumnya sempat terganggu akibat kerusakan sistem jaringan.

Dalam kegiatan serah terima dan peresmian fasilitas air bersih yang dihadiri oleh Kepala Desa Kusu Lovra Steven Barahama serta perwakilan masyarakat setempat, NHM menyerahkan secara resmi sarana air bersih yang telah direvitalisasi.

Bantuan tersebut meliputi penggantian mesin air dan mesin pendorong pompa air, instalasi pipa sebanyak 30 titik untuk 30 rumah warga dengan panjang jalur sekitar 150 meter, penggunaan berbagai material pendukung, serta peningkatan daya listrik PLN dari 900 watt menjadi 4.200 watt.

“Seluruh fasilitas ini telah diterima dalam kondisi baik dan kini menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Desa Kusu Lovra untuk dikelola, dioperasikan, dan dipelihara secara mandiri. Semua ini juga tercantum dalam Berita Acara Pengelolaan Sarana Air Bersih,” ujar Irwan malaka, Kepala Divisi Pengembangan Berkelanjutan NHM.

Perwakilan warga, Oktovina Amanupunyo menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan dukungan NHM.