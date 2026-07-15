Selat Hormuz Memanas, Waka MPR Eddy Ingatkan Ancaman bagi Pasokan Energi Global

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyoroti meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz.

Menurut dia ini sebagai peringatan serius bahwa disrupsi energi global belum benar-benar berakhir.

“Perkembangan terbaru di Selat Hormuz menunjukkan bahwa stabilitas pasokan energi global masih sangat rentan. Kita tidak boleh lengah bahwa krisis telah usai. Disrupsi energi global masih berlangsung dan berpotensi kembali memburuk sewaktu-waktu,” kata Eddy Soeparno.

Dia menekankan Indonesia tidak boleh terlena oleh adanya gencatan senjata atau jeda konflik sementara.

“Fakta bahwa konflik dapat kembali memanas dalam waktu singkat menjadi bukti bahwa situasi geopolitik global sangat dinamis. Kita tidak boleh lengah hanya karena ada fase de-eskalasi. Realitasnya, risiko konflik tetap tinggi dan berdampak pada ekonomi global dan pada akhirnya berpotensi menjadi tekanan untuk APBN kita,” lanjut Wakil Ketua PAN itu.

Dalam konteks tersebut Eddy mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional secara menyeluruh.

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Menurutnya, ketahanan energi tidak boleh berhenti hanya pada ketersediaan pasokan, tetapi juga upaya mengelola risiko dari disrupsi global dengan mempercepat transisi energi.

“Indonesia harus mempercepat langkah menuju kemandirian energi. Kita memiliki potensi besar dari sumber daya dalam negeri yang harus dioptimalkan, seperti panas bumi, gas alam, dan bioenergi,” jelasnya.