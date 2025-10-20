menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Selebgram Rea Wiradinata Kalah Lagi di Pengadilan, Noverizky Beri Sindiran Tajam

Selebgram Rea Wiradinata Kalah Lagi di Pengadilan, Noverizky Beri Sindiran Tajam

Selebgram Rea Wiradinata Kalah Lagi di Pengadilan, Noverizky Beri Sindiran Tajam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebgram Rea Wiradinata. Foto: Instagram/re_wiradinata

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rea Wiradinata kembali menuai hasil pahit dalam upaya hukumnya. Gugatan yang dia ajukan terhadap Arif Budiman dan Noverizky Tri Putra resmi ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

Dengan keputusan itu, Rea pun diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2,4 juta. Putusan ini sekaligus memperkuat posisi Noverizky Tri Putra dan Arif Budiman dalam sengketa yang sudah berlangsung panjang antara Rea dan kedua pihak tersebut.

Baca Juga:

Menanggapi hasil sidang, Noverizky Tri Putra menyebut gugatan yang diajukan Rea hanya sebagai strategi untuk menunda proses eksekusi rumahnya di Cianjur.

“Semua perlawanan balik dia melalui gugatan-gugatan itu diduga hanya untuk mengulur waktu proses eksekusi rumahnya,” ujar Noverizky di Jakarta, Senin (20/10).

Meski begitu, Noverizky mengaku tak khawatir dengan manuver yang dilakukan Rea. Dia menilai segala upaya hukum yang dilakukan selebgram tersebut justru memperburuk citra dirinya sendiri.

Baca Juga:

“Kami ikuti saja cara mainnya. Sekaligus biarkan dia mempermalukan diri sendiri dengan manuver-manuvernya yang tak masuk akal itu,” sindir Noverizky.

Kini, setelah memenangkan perkara perdata, Noverizky mengungkapkan akan fokus melanjutkan proses pidana terhadap Rea Wiradinata.

Selebgram Rea Wiradinata kembali kalah di pengadilan, Noverizky Tri Putra sindir agar tak ulur waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI