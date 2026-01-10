Selebgram SA dan Anak Kepala Daerah di Riau Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
jpnn.com, PEKANBARU - Selebgram berinisial SA dan FA, anak salah satu kepala daerah di Riau, dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berupa ganja dan etomidate.
Keduanya diduga mengonsumsi narkoba bersama belasan orang lainnya di salah satu ruangan tempat hiburan malam di Pekanbaru.
"Hasil tersebut diketahui dari tes urine setelah mereka terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Kombes Pol Muharman Artha dilansir Antara.
Menurutnya, aparat menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di tempat hiburan malam pada Minggu (24/5) sekitar pukul 02.00 WIB.
"Petugas kemudian mengamankan total sebanyak 13 orang," jelasnya.
Kombes Pol Muharman Artha menyebut tim langsung melakukan tes urine terhadap 13 orang tersebut di
Tes urine yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara menunjukkan hasil bahwa seluruhnya positif.
Adapun 13 orang yang dimaksud adalah inisial KS (32), RR (22), GSA (23), TT (28), AF (21), MAY (24), FTR (22), IMF (22), MA (23), NR (23), SAP (22), SA (23), dan ALS (23).
