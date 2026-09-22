Selebrasi Penuh Emosi Alwi Farhan Warnai Langkah Indonesia ke Semifinal Asian Games 2026

jpnn.com - Pebulu tangkis Alwi Farhan terlihat emosional seusai mempersembahkan poin untuk tim beregu putra Indonesia pada Asian Games 2026.

Berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Selasa (22/9/2026), Alwi mengalahkan tunggal putra Malaysia Justin Hoh dengan skor identik 21-19, 21-19.

Alwi mengaku memiliki motivasi besar untuk memberikan kontribusi bagi tim putra Indonesia. Apalagi, saat itu kedudukan kedua tim masih imbang 1-1.

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"Motivasi kami sangat besar saat datang ke sini, kami mau membayar kekalahan di Piala Thomas," ujar pemain asal Exist Badminton Club itu.

"Kami semua datang dengan ambisi dan semangat yang sama. Untuk bangsa Indonesia kami akan all out mati-matian," imbuhnya.

Semangat tersebut terlihat dalam selebrasi Alwi seusai memastikan kemenangan atas Justin Hoh.

Sebelumnya, Indonesia tertinggal lebih dahulu setelah Jonatan Christie kalah dari Leong Jun Hao dengan skor 22-20, 12-21, 17-21.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kemudian menyamakan kedudukan setelah mengalahkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-15, 19-21, 21-10.