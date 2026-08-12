Seleksi Calon Hakim Tipikor MA: Letkol Sudiyo Dicecar soal Independensi

jpnn.com - Plt Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Letkol Chk Sudiyo menjadi satu dari beberapa kandidat yang ikut menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung (MA).

Diketahui, uji kelayakan dan kepatutan ini digelar Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8).

Anggota Komisi III DPR RI Machfud Arifin mengapresiasi keberanian Sudiyo yang maju sebagai calon Hakim Ad Hoc Tipikor MA.

Sebab, kata dia, Sudiyo mampu sampai ke DPR untuk ikut seleksi ketika hakim militer tingkat provinsi saja tak sampai tahap uji kelayakan dan kepatutan.

"Bapak bisa masuk dan mau ikuti seleksi jadi calon hakim agung tahun 2026, pidana militer. Jadi, apresiasi keinginan bapak untuk membuat nantinya harapan kami bisa beri terobosan baru, beri nuansa lebih baik di peradilan militer," ujar Machfud Arifin.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Yuwono menyinggung independensi hakim dalam kasus besar tipikor di tengah derasnya opini publik.

Dia menanyakan cara Sudiyo menjaga integritas dalam memandang sebuah perkara tipikor meski berstatus prajurit TNI.

"Bagaimana saudara menjaga independensi saudara untuk bisa tetap mempertahankan kepastian hukum itu sendiri? Apakah saudara akan utamakan keadilannya atau kepastian hukumnya m di tengah perhatian ataupun kesimpulan publik atas suatu kasus itu sendiri," ujar Bimantoro dalam uji kelayakan, Rabu.