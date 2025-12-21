menu
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Seleksi Calon Sekda NTB, 10 ASN Ini Lolos Verifikasi

Seleksi Calon Sekda NTB, 10 ASN Ini Lolos Verifikasi

Seleksi Calon Sekda NTB, 10 ASN Ini Lolos Verifikasi
Ketua Tim Pansel Sekda Nusa Tenggara Barat (NTB), Prof. Riduan Mas’ud. ANTARA/UIN Mataram.

jpnn.com - Proses seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (Sekda NTB) memasuki tahap lanjutan setelah Panitia Seleksi (Pansel) menetapkan 10 ASN lolos verifikasi administrasi.

Para ASN yang lolos verifikasi itu berhak mengikuti asesmen kompetensi di BKN Pusat di Jakarta.

Ketua Tim Pansel Sekda NTB Prof Riduan Mas'ud, mengatakan seluruh pendaftar dinyatakan memenuhi syarat hingga penutupan masa pendaftaran pada Sabtu (20/12) pukul 24.00 Wita.

"Sebanyak 10 orang ASN mendaftar dan semuanya dinyatakan lulus administrasi. Selanjutnya mereka akan mengikuti tahapan asesmen di BKN," ujar Prof Riduan Mas'ud, saat dikonfirmasi di Mataram, Minggu.

Dia menjelaskan, asesmen tersebut bertujuan mengukur potensi, kompetensi manajerial, serta kompetensi sosial kultural para peserta sebagai bagian penting dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi madya.

Penilaian potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan di Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN pada 22 hingga 24 Desember, mulai pukul 07.30 WIB.

Seleksi Sekda NTB dilaksanakan secara terbuka dan profesional, serta memberikan kesempatan bagi ASN baik dari dalam maupun luar daerah.

Langkah ini diharapkan mampu menjaring figur terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas tinggi.

Inilah daftar 10 ASN yang lolos seleksi calon Sekda NTB yang berhak mengikuti asesmen yang dilakukan BKN di Jakarta.

