Seleksi Camat dan Lurah di Pekanbaru, Agung: Kami Cari Orang yang Bisa Bekerja untuk Masyarakat  

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru resmi membuka seleksi terbuka untuk jabatan camat dan lurah tahun 2025.

Seleksi ini diumumkan melalui surat No. 04/PANSEL-JAB/IX/2025 tentang seleksi jabatan camat dan lurah di lingkungan Pemkot Pekanbaru.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa seleksi terbuka tersebut digelar untuk menghadirkan pejabat yang benar-benar mampu bekerja, melayani, dan mengayomi masyarakat.

“Kami membuka kesempatan untuk jabatan camat dan lurah di Pekanbaru dengan seleksi terbuka. Seleksi ini saya jamin transparan, dengan kriteria sesuai standar pelayanan dan kinerja. Kita ingin orang-orang yang bisa kerja,” tegas Agung Senin (29/9).

Menurutnya, camat dan lurah memiliki tugas berat karena harus memimpin wilayah sekaligus bertanggung jawab atas administrasi kependudukan, pengelolaan tanah, keamanan, hingga kebersihan lingkungan.

Oleh sebab itu, aspek pelayanan dan integritas menjadi prioritas utama dalam seleksi.

Agung menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuntut pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk lebih aktif membangun kedekatan dengan warga.

“Suksesnya program pemerintah harus dengan partisipasi masyarakat. Kalau camat dan lurahnya bertindak seperti raja, masyarakat tidak akan respect dan enggan ikut serta. Maka, pengayoman warga jadi hal yang utama,” jelasnya.