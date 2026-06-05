Seleksi CPNS 2026 Digelar Juni? Jawaban KemenPANRB Singkat, Kepala BKN Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Ramai beredar di media sosial seleksi CPNS 2026 jalur sekolah kedinasan maupun pelamar umum digelar Juni. Para lulusan SMA/SMK/MA pun gencar berselancar di dunia maya untuk mencari informasi.
Begitu pula dengan pelamar umum baik lulusan fresh graduate, karyawan, ASN PPPK maupun PPPK paruh waktu ikut memburu informasi tersebut. Terlebih ada website yang nyata-nyata memaparkan time line pelaksanaan seleksi CPNS 2026.
Banyak pelamar yang terkecoh karena mencantumkan link Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sontak hal itu mengundang reaksi keras BKN.
Menurut Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah, informasi tersebut hoaks. BKN tidak pernah memaparkan time line pelaksanaan seleksi CPNS 2026 kepada publik.
"Hoaks itu. BKN tidak ada sangkut pautnya dalam informasi yang menyebar luas di medsos," kata Prof. Zudan kepada JPNN, Kamis (4/6/2026).
Dia mengimbau masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi pengadaan seleksi CPNS 2026 yang nyata-nyata hoaks itu.
Sampai saat ini, kata Zudan, belum mengumumkan pengadaan CPNS 2026.
'"Setiap pengadaan CASN, yang mengumumkan pasti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (menPANRB)," ucapnya.
Seleksi CPNS 2026 digelar Juni? Jawaban Deputi SDM Aparatur KemenPANRB singkat, Kepala BKN tegas.
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