Seleksi CPNS 2026, Formasi yang Diusulkan Guru dan Nakes

jpnn.com - BATAM – Pemerintah akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 2026 pada bulan ini.

Namun, hingga hari ini belum ada surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengenai jadwal tahapan seleksi CPNS 2026.

Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sudah mengusulkan sebanyak 363 formasi CPNS untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru dan kesehatan (nakes) di lingkungan pemerintah daerah.

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Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam Mokhammad Ikhsan mengatakan usulan tersebut terdiri atas 303 formasi guru dan 60 formasi tenaga kesehatan.

"Tahun ini Batam ada usulan untuk guru dan tenaga kesehatan. Untuk guru sebanyak 303 formasi dan tenaga kesehatan 60 formasi PNS," katanya saat dihubungi di Batam, Senin (9/11).

Dia menjelaskan, usulan kebutuhan pegawai tersebut telah disampaikan kepada KemenPANRB.

“Kami masih menunggu penetapan formasi serta arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait jadwal pelaksanaan seleksi,” katanya.

Setelah penetapan formasi oleh Kementerian PANRB, tahapan berikutnya akan mengikuti jadwal pelaksanaan yang ditetapkan oleh BKN.