jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS 2026 pada 27 November ini.

Sebelum pendaftaran dimulai, biasanya perincian formasi CPNS sudah diumumkan masing-masing instansi, setelah mendapatkan penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad mengingatkan bahwa seleksi CPNS 2026 yang tahapannya berlanjut hingga 2027 didasarkan pada kebutuhan riil instansi, bukan sekadar untuk menambah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jangan rekrut hanya untuk menambah pegawai. Harus menjawab kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat,” kata Ali dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (24/11).

Menurut dia, rekrutmen ASN harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun birokrasi yang profesional, kompeten, dan adaptif, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah, lanjut dia, perlu melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara akurat dengan mempertimbangkan beban kerja dan karakteristik setiap instansi, termasuk kebutuhan guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, tenaga administrasi, serta SDM digital.

Ali juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi ASN agar tidak terjadi kelebihan pegawai di satu daerah, sementara daerah lain masih kekurangan tenaga pelayanan.

“Jangan sampai satu daerah kelebihan pegawai, daerah lain kekurangan tenaga pelayanan. Distribusi ASN harus adil,” ujarnya.