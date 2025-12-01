Seleksi CPNS 2026, PPPK & Paruh Waktu Berharap Mendapat Prioritas

jpnn.com - JAKARTA – Beredar kabar pemerintah akan melakukan rekrutmen CPNS 2026 dan tidak lagi membuka formasi PPPK.

Kalangan PPPK dan PPPK Paruh waktu berharap mendapatkan prioritas dalam pengisian formasi CPNS 2026.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah, yang berharap seleksi CPNS 2026 tidak hanya dibuka untuk fresh graduate.

Pemerintah sebaiknya membuka kesempatan bagi PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu untuk menjadi PNS.

"Informasi yang kami dapat tahun depan itu hanya CPNS yang dibuka formasinya. Mudah-mudahan PPPK dan PPPK paruh waktu diprioritaskan untuk mengisi formasi CPNS ya," kata Ketua Umum Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah kepada JPNN.com, Minggu (30/11).

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani menyatakan setuju rekrutmen CASN 2026 fokus ke formasi CPNS.

Namun, untuk formasi guru CPNS 2026 diarahkan untuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Dia juga mengatakan bahwa Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga ingin agar para guru berstatus ASN PNS, bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).