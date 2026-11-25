jpnn.com - JAKARTA – Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berusia di atas 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS 2026 yang tahapannya dimulai akhir bulan ini hingga 2027 mendatang.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam sambutan pada upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/11) pagi, mengatakan hal tersebut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepastian karier guru.

Dia mengatakan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2026 juga diberikan kepada guru PPPK yang berusia di bawah 35 tahun serta guru non-ASN yang memenuhi persyaratan usia.

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“Pemerintah juga memberi kesempatan kepada guru PPPK untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru, baik yang berusia di bawah atau di atas 35 tahun,” kata Mendikdasmen Mu'ti.

Dia menjelaskan guru non-ASN atau honorer berusia di bawah 35 tahun juga dapat mengikuti seleksi CPNS.

Sementara itu, guru non-ASN yang tidak lulus seleksi tetap diberi kesempatan mengajar hingga mencapai batas usia pensiun.

Selain itu, ia mengatakan Pemerintah juga membuka kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru bagi lulusan Diploma-IV atau Strata 1 yang belum berstatus sebagai guru.

Mu'ti pun menyampaikan pemerintah akan mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa melalui tes sebagai bagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan guru.