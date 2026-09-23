Seleksi CPNS Formasi Guru Diikuti Honorer, PPPK, dan Fresh Graduate

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terbaru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai seleksi CPNS khusus formasi guru.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan peta jalan (roadmap) terkait seleksi CPNS formasi guru guna memenuhi kekurangan sebanyak 464.856 guru yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Mu'ti mengatakan pihaknya sejauh ini sudah melakukan sejumlah rapat dengan Kementerian PANRB maupun Kementerian Keuangan guna memadankan data terkait sebaran kekurangan maupun kekosongan formasi guru di seluruh wilayah di Indonesia.

“Terkait jumlah guru, itu sudah kami bahas dengan Kementerian PANRB juga Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah datanya itu sudah kami padankan dan sudah rapat berulang kali,” kata Mu'ti di Jakarta Pusat pada Selasa (22/9).

Ia mengatakan pihaknya telah menyusun kebutuhan akan formasi guru tersebut berdasarkan per mata pelajaran serta per sekolah.

Mu'ti menambahkan angka 464 ribu itu masih dinamis, mengingat setiap tahun akan ada guru yang pensiun sehingga pemenuhan jumlah guru akan diselesaikan secara bertahap.

"Di sinilah kemudian data itu kami buat secara dinamis yang mudah-mudahan nanti secara bertahap dapat kami lakukan pemenuhan jumlah guru," katanya.

Adapun untuk memenuhi kekurangan 464 ribu, ia mengatakan pihaknya akan membuka CPNS formasi guru yang mengangkat sebanyak 30 persen dari kebutuhan 464 ribu tersebut pada tahun 2027.