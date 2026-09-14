Selembar Triplek Menyelamatkan Nyawa Penumpang Kapal Virgo

jpnn.com, BANJARMASIN - Salah seorang penumpang Kapal Virgo Transport 8 menceritakan dirinya bisa selamat dari maut di tengah laut.

Riyanda (30), penumpang selamat Kapal Virgo yang tenggelam di perairan Laut Jawa mengaku masih hidup berkat berpegangan selembar triplek.

"Setelah terjun dari kapal saya berpegangan triplek," kata Riyanda ditemui di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Minggu malam.

Pria asal Cilacap, Jawa Tengah, ini pertama kali mengetahui kapal akan tenggelam setelah mendengar suara riuh penumpang yang panik pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 23.30 Wita.

Dia yang saat itu tertidur pulas, kemudian terbangun dan langsung bergegas mencari jalan keluar kapal.

"Posisi kapal sudah miring, saya langsung mencebur ke laut dengan mengenakan baju pelampung di kapal," ungkapnya.

Proses mencebur ke laut pun tidak mudah. Riyanda sempat membentur lambung kapal hingga dahinya terluka.

Saat sudah di laut, dia sempat terombang-ambing sekitar satu jam. Air laut pun terminum cukup banyak dengan hantaman ombak tinggi menerjang muka.