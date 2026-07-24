Seloroh Prabowo, Dasco-Muhaimin-Bahlil seperti Pemimpin Kacil

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa Indonesia memiliki dua politikus yang diibaratkan seperti kancil.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, pada Kamis (23/7) malam.

Dia menyebutkan politikus yang diibaratkan seperti kancil adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

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“Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil Gus Imin dan Sufmi Dasco,” ucap Prabowo.

Prabowo kembali berseloroh bahwa Sufmi Dasco dulunya adakah provokator sebelum jenjang karirnya sangat baik seperti saat ini.

“Kalau Pak Dasco sudah jadi profesor, dulu provokator. Co, kalau gue enggak narik elu, jangan-jangan gue enggak tahu lu ke mana sekarang,” kata dia.

Tak hanya Dasco dan Gus Imin, Prabowo lalu menyebutkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah “politikis kancil”.

“Kancil ketiga mungkin Ketua Umum Golkar itu. Kalau orang bertiga berkumpul, wah repot,” tutur Prabowo. (dit/jpnn)



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