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Selundupkan Emas Bernilai Miliaran Rupiah ke Malaysia, WNA India Ditangkap di Banjarmasin

Selundupkan Emas Bernilai Miliaran Rupiah ke Malaysia, WNA India Ditangkap di Banjarmasin
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Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan Muhtadi bersama Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Tonny Riduan P. Simorangkir dan General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor Stephanus Millyas Wardana menunjukkan barang bukti emas yang disita, Selasa (13/10/2026). (ANTARA/Firman)

jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Bea Cukai Banjarmasin bersama petugas Aviation Security (AVSEC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas seberat 1.126,97 gram (1,1 kilogram) bernilai miliaran rupiah.

Pelakunya seorang warga negara asing (WNA) asal India berinisial MR ditangkap di Bandara Internasional Syamsudin Noor.

"Pelaku diamankan petugas saat akan terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (29/9)," kata Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin Tonny Riduan P. Simorangkir di Banjarmasin, Selasa.

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Tonny mengungkapkan diperkirakan nilai emas itu mencapai Rp2,8 miliar lebih.

Sedangkan untuk potensi kerugian negara yang berhasil dicegah, tidak hanya dari nilai barang itu sendiri, tetapi juga dari bea keluar yang seharusnya dibayarkan atas ekspor emas tersebut. 

Dari hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan bea keluar, diperkirakan nilai bea keluar sebesar Rp360.366.000.

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Tonny menegaskan ketentuan barang bawaan penumpang antara lain diatur melalui PMK 203/PMK.04/2017. 

Selain itu, sejak 23 Desember 2025 berlaku PMK 80 Tahun 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan bea keluar.

Kantor Bea Cukai Banjarmasin bersama petugas Aviation Security (AVSEC) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas seberat 1,1 kg bernilain miliaran rupiah.

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