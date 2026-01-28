Seluruh Jalan Nasional 3 Provinsi Terdampak Bencana Berfungsi Normal

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak bencana Sumatera sudah berfungsi secara normal.

Dody Hanggodo mengatakan, untuk update penanganan bencana sendiri di bidang bina marga, sebagai info total jalan yang terdampak di tiga provinsi adalah 99 ruas jalan dan kurang lebih 33 jembatan nasional yang ikut terdampak.

"Per 30 Desember 2025, jalan dan jembatan nasional secara fungsional sudah berfungsi normal. Waktu itu kami kejar penuh dengan bantuan TNI-Polri dan masyarakat agar fungsional. Karena kami diwanti-wanti Bapak Presiden agar jangan sampai logistik dan bahan bakar itu suplainya terganggu ke daerah-daerah terdampak," ujar Dody dikutip Rabu (28/1).

Dia kemudian menjelaskan untuk jalan dan jembatan daerah, Kementerian PU menghitung terdapat sekitar 2.066 ruas jalan daerah dan 779 jembatan daerah yang ikut terdampak bencana.

Kementerian PU saat ini sudah menyelesaikan kurang lebih 91 persen dan target besarnya adalah kita selesai semua untuk jalan pada Agustus 2027.

Sedangkan untuk jembatan agak sedikit lambat dikarenakan beberapa jembatan-jembatan di daerah-daerah yang sangat-sangat terpencil, sehingga progresnya baru 43 persen dan target besarnya adalah Kementerian PU bisa menyelesaikan targetnya semua paling lama pada Oktober 2028.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana menyebutkan pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan progres yang signifikan.

Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga telah bekerja keras dan progresnya bagus di lapangan. Namun ada beberapa hal yang perlu terus kita kawal. Kita berkomitmen membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh.