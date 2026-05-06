Seluruh Korban Kecelakaan Bus ALS di Muratara Dipastikan Menerima Santunan

jpnn.com, MUSI RAWAS UTARA - Jasa Raharja memastikan seluruh korban pada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus ALS dan truk tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera, Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Rabu (6/5), mendapatkan jaminan.

Kecelakaan tersebut melibatkan satu unit Bus ALS R6 bernomor polisi BK-7451-DL dan satu unit truk tangki minyak yang identitasnya masih dalam proses pendataan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan data sementara, insiden itu mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Sejak menerima laporan kejadian, petugas Jasa Raharja Kantor Wilayah Sumatera Selatan langsung bergerak ke lokasi untuk membantu proses evakuasi korban serta berkoordinasi dengan Unit Laka Lantas dalam penerbitan laporan polisi. Selain itu, petugas juga mendatangi rumah sakit tempat para korban dirawat guna memastikan penanganan medis dan proses penjaminan berjalan optimal.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menegaskan pihaknya menjamin seluruh korban yang berhak akan memperoleh santunan dan biaya perawatan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964.

“Jasa Raharja hadir untuk memastikan korban kecelakaan lalu lintas memperoleh perlindungan dasar secara cepat dan tepat. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera melakukan pendataan, berkoordinasi dengan rumah sakit dan pihak terkait, serta memastikan seluruh korban memperoleh haknya sesuai ketentuan,” kata Awaluddin.

Sebagai bagian dari penanganan, Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan (guarantee letter) kepada RSUD Rupit guna mempercepat pelayanan medis bagi korban luka.

Sementara pendataan korban dan ahli waris juga terus dilakukan agar proses penyaluran santunan bagi korban meninggal dunia dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.