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Seluruh Pemain Madura United Sarungan Masuk Pesantren

Seluruh Pemain Madura United Sarungan Masuk Pesantren
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Launching Madura United FC 2026/2027. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANGKALAN - Madura United FC merilis tim yang akan mengarungi Super League 2026/2027 dengan cara yang istimewa.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrap itu memperkenalkan tim di Pondok Pesantren Nurul Cholil, Bangkalan, Jumat (14/8) kemarin.

Seluruh pemain Madura United sarungan dan tampak akrab dengan santri. Ada juga minisoccer.

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Pemilihan lokasi di pondok pesantren bukan kali pertama bagi Madura United. Pada pramusim 2023/24, tim ini juga melakukan launching di Ponpes Al-Hamidy, Banyuanyar, Pamekasan. 

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Hasilnya cukup manis. Musim itu Madura United sukses menembus final dan finis sebagai runner up.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, berharap aura positif yang sama terulang pada musim ini sebagai momentum bangkit dari musim kemarin, yang terseok-seok di papan bawah.

Seluruh pemain Madura United sarungan dan tampak akrab dengan santri. Ada juga minisoccer.

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