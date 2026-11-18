Seluruh PPPK Paruh Waktu jadi PPPK Penuh, Pak Alim Menyebutkan Gaji Terendah
jpnn.com - NATUNA - Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,5 miliar per bulan untuk membayar gaji PPPK Paruh Waktu di lingkungan pemda setempat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna Muhammad Alim Sanjaya menyebutkan saat ini terdapat 2.178 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang terdiri atas tenaga guru, kesehatan, dan teknis.
"Awalnya jumlah PPPK Paruh Waktu sekitar 2.250 orang. Namun, seiring berjalan waktu, jumlah tersebut berkurang sebanyak 72 orang karena ada yang mengundurkan diri, berhenti, maupun memasuki usia purna tugas," ucapnya saat dikonfirmasi di Natuna, Selasa (17/11).
Dia mengatakan pemerintah pusat telah memberikan arahan terkait peluang pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Ia menjelaskan, Pemkab Natuna melalui instansi terkait bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan pemetaan kebutuhan pegawai serta menghitung kemampuan anggaran daerah apabila terjadi perubahan status kepegawaian.
"Untuk kebutuhan anggaran apabila status mereka berubah menjadi PPPK Penuh Waktu, sudah dihitung TAPD. Namun, besaran anggaran yang dibutuhkan masih dalam pembahasan," kata Alim Sanjaya.
Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, gaji PPPK Penuh Waktu disesuaikan dengan golongan, mulai dari golongan 1 hingga golongan 10.
Gaji terendah pada golongan 1 sebesar Rp1.938.500, sedangkan gaji tertinggi pada golongan 10 mencapai Rp3.444.200 per bulan.
Jika nantinya seluruh PPPK Paruh Waktu diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu, sebegini besaran gaji terendah berdasarkan golongan.
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