menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Seluruh PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Ada Evaluasi Kinerja Tahunan

Seluruh PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Ada Evaluasi Kinerja Tahunan

Seluruh PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Ada Evaluasi Kinerja Tahunan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas (kiri) saat menyerahkan SK PPPK paruh waktu di Tanjung Redeb, Senin (1/12/2025). Foto: ANTARA/HO-Prokopim Berau

jpnn.com - BERAU – Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 1.546 ASN baru.

Sri Juniarsih Mas mengatakan penyerahan SK PPPK paruh waktu merupakan salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

"Semua SK yang diserahkan hari ini merupakan hal penting untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau," ujar Sri Juniarsih saat menyerahkan SK PPPK di Tanjung Redeb, Berau, Senin (1/12).

Baca Juga:

Ribuan PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari 43 tenaga kesehatan, 89 tenaga guru, dan 1.414 tenaga teknis.

Dari jumlah, SK pengangkatan untuk 1.396 PPPK Paruh Waktu telah disalurkan ke masing-masing OPD sehingga mereka sudah mulai kerja.

Adapun 150 SK pengangkatan diberikan secara simbolis pada seremonial penyerahan.

Baca Juga:

"SK yang diterima para pegawai merupakan legalitas resmi untuk menjalankan tugas sebagai aparatur di lingkungan Pemkab Berau.”

“Saya minta seluruh PPPK menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing," kata Sri Juniarsih.

Meski bukan ASN full time, PPPK Paruh Waktu juga dievaluasi kinerjanya secara berkala.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI