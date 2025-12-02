Seluruh PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Ada Evaluasi Kinerja Tahunan

jpnn.com - BERAU – Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 1.546 ASN baru.

Sri Juniarsih Mas mengatakan penyerahan SK PPPK paruh waktu merupakan salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

"Semua SK yang diserahkan hari ini merupakan hal penting untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau," ujar Sri Juniarsih saat menyerahkan SK PPPK di Tanjung Redeb, Berau, Senin (1/12).

Ribuan PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari 43 tenaga kesehatan, 89 tenaga guru, dan 1.414 tenaga teknis.

Dari jumlah, SK pengangkatan untuk 1.396 PPPK Paruh Waktu telah disalurkan ke masing-masing OPD sehingga mereka sudah mulai kerja.

Adapun 150 SK pengangkatan diberikan secara simbolis pada seremonial penyerahan.

Baca Juga: Skema Gaji Guru PPPK Paruh Waktu 2026 Berubah

"SK yang diterima para pegawai merupakan legalitas resmi untuk menjalankan tugas sebagai aparatur di lingkungan Pemkab Berau.”

“Saya minta seluruh PPPK menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing," kata Sri Juniarsih.