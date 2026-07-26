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Selvi Kitty Akhirnya Beri Penjelasan Soal Kabar Kehamilan

Selvi Kitty Akhirnya Beri Penjelasan Soal Kabar Kehamilan
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Pedangdut Selvi Kitty. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Selvi Kitty akhirnya memberi penjelasan soal kabar dirinya tengah hamil.

Dia mengakui sedang mengandung anak dari pernikahannya dengan seorang pengusaha.

"Aku dikasih rezeki sama Allah cepat dan hamil," kata Selvi Kitty dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

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Pelantun Yang Penting Cuan itu mengatakan bahwa kehamilannya kali ini sebenarnya di luar rencana.

Bahkan, Selvi Kitty ternyata sempat menjalani produser egg freezing.

"Sebelumnya aku sudah melakukan egg freezing karena memang berencana mau program, tetapi ternyata dikasih hamil alami," jelas perempuan berusia 33 tahun itu.

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Selvi Kitty kemudian bercerita mengenai pernikahannya yang digelar akhir Desember 2025.

Seusai bercerai dari pernikahan pertama pada akhir 2023, dia mengenal pasangan barunya itu pada Maret 2024.

Penyanyi Selvi Kitty akhirnya memberi penjelasan soal kabar dirinya tengah hamil.

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