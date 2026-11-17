jpnn.com, JAKARTA - PT Tri Swardana Utama (TSU) memperkenalkan SEM 220, Excavator kelas 20 ton yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan akan alat berat yang tangguh, efisien, dan mudah dirawat.

Cocok digunakan pada berbagai aplikasi, mulai dari konstruksi, pembangunan infrastruktur, perkebunan, hingga sektor pendukung pertambangan, SEM 220 menawarkan kombinasi produktivitas, keandalan, dan efisiensi biaya operasional untuk mendukung kebutuhan industri yang terus berkembang.

Dengan mengedepankan efisiensi operasional, kemudahan perawatan, serta kenyamanan dan keselamatan operator, SEM 220 hadir untuk membantu pelanggan meningkatkan produktivitas sekaligus mengoptimalkan biaya kepemilikan alat.

“Melalui kehadiran SEM 220, kami ingin memberikan solusi yang dapat menjawab kebutuhan tersebut dengan menggabungkan performa yang andal, efisiensi operasional, dan kemudahan perawatan. Kami berharap unit ini dapat membantu pelanggan meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi bisnis mereka,” ujar Tema S. Mendrofa, Direktur Utama PT Tri Swardana Utama.

"Kehadiran SEM 220 juga mencerminkan komitmen TSU untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar Indonesia," imbuhnya.

Excavator SEM 220 dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional pelanggan di berbagai kondisi kerja melalui kombinasi performa, keandalan, dan kemudahan perawatan.

Unit ini dibekali mesin mekanikal 6 silinder berdaya 134 hp (100 kW) yang menawarkan kinerja optimal sekaligus perawatan yang lebih sederhana.