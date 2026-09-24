Semai Cinta Bulu Tangkis Sejak Dini, Festival SenengMinton 2026 Sukses Digelar di Magelang

jpnn.com, MAGELANG - Sebanyak 480 siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya memeriahkan ajang MilkLife Festival SenengMinton 2026 di GOR Djarum Magelang, Kamis (24/9/2026).

Gelaran yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife ini bertujuan menyemai rasa cinta terhadap olahraga bulu tangkis sejak usia dini melalui permainan yang interaktif dan menyenangkan.

Magelang menjadi kota kedua penyelenggaraan MilkLife Festival SenengMinton 2026 setelah Purwokerto pada bulan April lalu. Selanjutnya festival perlombaan ini juga akan menyambangi tiga kota lain di Jawa Tengah yakni Solo (1 Oktober), Kudus (17 - 18 Oktober), dan Semarang (28 Oktober) guna memperluas penyebaran virus positif pengenalan olahraga bulu tangkis.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan penyelenggaraan MilkLife Festival SenengMinton menjadi langkah terstruktur dan sistematis dalam memperkuat ekosistem bulu tangkis demi menjaga kesinambungan regenerasi atlet. Dengan kompetisi berkonsep fun games, diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap bulu tangkis, sekaligus membuka jalan bagi calon atlet tangguh nan handal di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan ekosistem bulu tangkis Indonesia berjalan dengan baik. Regenerasi atlet berprestasi merupakan proses yang panjang sehingga harus dipersiapkan secara konsisten sejak dini. Karena itu, kami ingin terlebih dahulu menghadirkan pengalaman yang menyenangkan agar siswa dapat mencintai dan berminat mendalami olahraga bulu tangkis,” kata Yoppy.

Ketua Umum Pengprov PBSI Jateng, Basri Yusuf menilai MilkLife Festival SenengMinton yang ‘jemput bola’ ke sejumlah daerah yang menjadi lumbung bibit bulu tangkis memberikan dampak positif terhadap proses pembinaan mulai level grassroot. Menurutnya, menjaring potensi tidak hanya bertumpu pada klub, tetapi juga melibatkan peran sekolah dan orang tua dalam mengarahkan bakat generasi atlet masa depan untuk berkembang lebih jauh.

“Melalui MilkLife Festival SenengMinton potensi dan bakat calon atlet bulu tangkis dapat teridentifikasi sejak dini dan diarahkan ke klub untuk mendapatkan pembinaan yang terstruktur. Harapannya, MilkLife Festival SenengMinton menjadi sumber lahirnya bibit-bibit pebulu tangkis yang nantinya melanjutkan pembinaan ke jenjang lebih tinggi,” ujar Basri.

Penyelenggaraan MilkLife Festival SenengMinton 2026 menerapkan sistem individu dengan penilaian pemenang berdasarkan catatan waktu tercepat untuk setiap kategori. Seluruh rangkaian permainan dirancang untuk mengasah kemampuan motorik, koordinasi kelincahan, serta mengenalkan teknik dasar bulu tangkis.