Semangat Berkarya, Anggi Novita Rilis OST Juminten Edan

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Anggi Novita merilis original sounctrack (OST) film Juminten Edan di tengah proses pemulihan pascastroke yang masih dijalaninya.

Lagu tersebut diperkenalkan kepada publik pada 18 Juni 2026, menjelang penayangan film di bioskop pada 23 Juli 2026.

Proyek ini menjadi pengalaman pertama Anggi sebagai produser OST film. Ia juga sekaligus terlibat sebagai Executive Producer dalam film produksi Digital Frame Production tersebut.

OST Juminten Edan diciptakan oleh musikusi Kukuh Kudamai dengan waktu pengerjaan sekitar dua bulan. Adapun vokal lagu dipercayakan kepada penyanyi asal Yogyakarta, Tania Dewi Astarina.

Anggi menjelaskan alasan pemilihan Tania karena karakter vokalnya dianggap sesuai dengan nuansa tradisional yang diusung dalam film.

“Sebagai penyanyi yang sering menang lomba lagu daerah, karakter vokalnya cukup potensial membawakan lagu OST ini,” ujarnya.

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Dia menambahkan bahwa konsep musik yang diusung memang selaras dengan tema cerita film.

“Karena memang konsepnya tradisional, sesuai dengan mood filmnya,” kata Anggi.