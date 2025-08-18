Semangat Kemerdekaan RI Sejalan Dengan Pengabdian ASABRI
jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI menjadikan momentum HUT ke-80 Republik Indonesia sebagai refleksi pengabdian Melayani Bangsa, Mewujudkan Kesejahteraan.
Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi menegaskan bahwa semangat kemerdekaan sejalan dengan pengabdian perseroan.
“Semangat kemerdekaan adalah semangat melayani. Bagi ASABRI, melayani peserta dan keluarga adalah bagian dari menjaga martabat bangsa. Pada HUT ke-80 Republik Indonesia, kami meneguhkan komitmen menghadirkan layanan berkualitas, akses mudah, dan manfaat yang berdampak," ujar Jeffry.
ASABRI percaya bahwa merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan juga tentang menghadirkan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kepastian layanan bagi rakyat.
Melalui 33 Kantor Cabang di seluruh Indonesia, ASABRI memastikan setiap peserta dan keluarga mendapatkan pelayanan terbaik.
Jaringan layanan ini diperkuat dengan kerja sama strategis bersama mitra pembayaran perbankan dan Pos Indonesia, ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia dan Mitra Kerja Strategis lainnya.
Di era digital, ASABRI menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan peserta.
Dengan lebih dari 1900 titik layanan ASABRI Link, aplikasi ASABRI STAR untuk autentikasi digital berbasis telepon genggam, serta ASABRI Mobile sebagai pusat informasi dan data kepesertaan yang terintegrasi, seluruh layanan kini dapat diakses lebih cepat, mudah, dan transparan.
ASABRI menghadirkan nilai tambah yang nyata, tidak hanya bagi peserta dan keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rayakan HUT ke-80 RI, Gojek Turut Berjuang Membangun Ekosistem Digital
- Puncak HUT RI Berlangsung Aman dan Lancar Berkat Kesigapan Polri
- Ketum AMI: Bersatu dalam Kebudayaan Menuju Indonesia Berdaulat, Rakyat Sejahtera dan Maju
- Ini Kado Pertamina untuk Indonesia Capai Ketahanan Energi
- HUT ke-80 RI, Ibas: Mari Tumbuh, Bersatu, dan Berjuang Maju untuk Indonesia
- Lewat Cara Ini Pertamina Patra Niaga Berbagi Energi Kemerdekaan dengan Masyarakat & Konsumen