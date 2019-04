Semangat MU Bikin Barcelona Takut Senasib dengan PSG

jpnn.com, BARCELONA - Entrenador Barcelona Ernesto Valverde mengaku mewaspadai semangat Manchester United jelang kedua tim bentrok dalam leg kedua perempat final Liga Champions yang digelar di Camp Nou, Rabu (17/4) mulai pukul 02.00 WIB.

Barca menjamu MU dengan modal kemenangan tandang 1-0 di leg pertama yang digelar di Old Trafford pekan lalu. Namun, bukannya merasa di atas angin, Valverde mengatakan timnya dalam status waspada dengan kedatangan Setan Merah.

???? @fcbarcelona ???? @manchesterunited



Predict this game in three words... ???? pic.twitter.com/AO5T0lAhOz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 16, 2019