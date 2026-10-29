Semangat Sumpah Pemuda: Pertamina Foundation Melalui PFmuda Cetak Ratusan Young Leaders

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Foundation memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan menggerakkan potensi besar generasi muda Indonesia untuk aktif mengambil bagian dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Melalui program unggulan PFmuda, Pertamina Foundation secara konsisten hadir sebagai wadah strategis bagi para inovator muda, agen perubahan, dan sociopreneur dari berbagai penjuru tanah air.

Sejak pertama kali digulirkan, program PFmuda terus menunjukkan grafik pertumbuhan yang sangat masif, baik dari segi partisipasi, jangkauan wilayah, maupun kualitas dampak yang dihasilkan bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia.

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Inisiatif PFmuda telah sukses merangkul sebanyak 362 kelompok pemenang yang tersebar secara merata di 28 provinsi serta 227 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

PFmuda berhasil menjaring dan membina sebanyak 110 kelompok pemenang yang dikategorikan sebagai Young Leaders.

Para pemenang ini terbagi ke dalam Kategori Ideation sebanyak 30 kelompok yang fokus pada pematangan gagasan awal, serta Kategori Sociopreneur sebanyak 80 kelompok yang bisnis sosialnya telah berjalan.

Tak hanya itu, ada pula 39 kelompok keberlanjutan bisnis sociopreneur yang terus menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Ketua Yayasan Pertamina, Agus Mashud S. Asngari, menyampaikan konsistensi dan kreativitas para pemuda dalam menghadirkan inovasi sosial merupakan kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan masa depan bangsa.