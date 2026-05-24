Semarak 24 Tahun Starbucks di Indonesia Melalui Event Lari 5K dan 10K
jpnn.com, JAKARTA - Semarak 24 tahun Starbucks di Indonesia digelar dengan acara lari untuk kategori 5K dan 10K.
President Director PT Sari Coffee Indonesia, Anthony McEvoy mengungkapkan bahwa ingin lebih dekat dengan pelanggannya dengan menggelar acara lari.
Tercatat 5.000 peserta sangat antusias mengingat pelanggan Starbucks di Indonesia jumlahnya sangat besar.
“Kami mengajak para pelanggan dari seluruh daerah di Indonesia untuk meramaikan acara Starbucks Run 2026.”
“Kami terkesan karena jumlahnya melonjak drastis dari yang sebelumnya kami gelar,” ujar Anthony.
Acara Starbucks Run 2026 berlangsung di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (24/5).
Jumlah peserta tercatat membeludak setelah pendaftaran dibuka sejak pertengahan April silam.
Pada perayaan ke-24 di Indonesia tercatat Starbucks di Indonesia meluncurkan minuman terbaru yakni Aerocano.
Semarak 24 tahun Starbucks di Indonesia digelar dengan acara lari untuk kategori 5K dan 10K di GBK, Minggu (24/5)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ZUS COFFEE Buka di Indonesia, Hadirkan Kopi Spesial
- Sandiaga Uno Dorong Kopi Desa Naik Kelas hingga Ekspor ke Malaysia
- BOGORUN 2026 Bersama bank bjb Hadirkan Energi Positif di Kota Hujan
- Kopi Ala Melbourne Marak di Indonesia, Ini Kata Pencipta Tiger Bomb dan Mont Blanc
- KAPPI Dorong Storytelling sebagai Strategi Memperkenalkan Kopi Indonesia
- Duel Persija vs Persib Batal di GBK, Bojan Hodak Berkomentar Begini