Semarak Harlah PKB, Panji Bangsa Menggelar Turnamen Mini Soccer

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa resmi membuka Panji Minisoccer Tournament di BRILian Stadium, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).

Pembukaan turnamen dilakukan Sekretaris Jenderal DKP Panji Bangsa Bustanul Arifin yang mewakili Ketua Umum DKP Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim.

Dalam sambutannya, Bustanul mengatakan turnamen tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana memperkuat persaudaraan, sportivitas, dan kebersamaan di kalangan generasi muda.

"Turnamen ini bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tetapi bagaimana membangun persaudaraan, menjaga sportivitas, dan memperkuat semangat kebersamaan," kata Bustanul.

Menurut dia, Panji Bangsa ingin menghadirkan ruang bagi generasi muda untuk berkembang, berkompetisi secara sehat, sekaligus mempererat silaturahmi.

Sebanyak 16 tim dari berbagai daerah mengikuti turnamen tersebut. Selain itu, Panji Bangsa juga mengundang sejumlah partai politik untuk menjalani laga persahabatan, di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Prima.

Bustanul berharap turnamen itu menjadi wadah yang tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga yang sehat, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, persatuan, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

Dia juga mengajak seluruh peserta menjunjung tinggi fair play selama pertandingan berlangsung.