Semarak HUT Kemerdekaan, Warga Ikuti Lomba dan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Jasa Raharja menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia melalui rangkaian kegiatan karnaval dan lomba rakyat di sejumlah wilayah di Jakarta.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat, sekaligus menyampaikan pesan melalui pendekatan yang ringan dan partisipatif akan pentingnya keselamatan berlalu lintas serta kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ.

Rangkaian kegiatan dimulai 15-24 Agustus yang dilaksanakan di berbagai kelurahan, antara lain di Pegangsaan Dua, Srengseng Sawah, Johar Baru, Kembangan Selatan, Kemanggisan, Utan Kayu Selatan, Cipinang Melayu, Petukangan Utara, Kebon Jeruk, dan Jatinegara Kaum. Pembukaan kegiatan dilaksanakan di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur pada Sabtu (15/8).

Dirut Jasa Raharja Muhammad Awaluddin turut berpartisipasi dalam kegiatan pembukaan bersama jajaran Kelurahan Jatinegara Kaum, termasuk dalam pelepasan peserta karnaval. Menurut Awaluddin, peringatan HUT RI merupakan momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama.

“Bagi kami, inilah kesempatan untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat sekaligus menyampaikan bahwa keselamatan di jalan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Kemerdekaan juga berarti setiap orang memiliki ruang untuk bergerak dengan aman, tertib, dan saling menjaga,” ujar Awaluddin.

Awaluddin menyampaikan Jasfren panggilan Jasa Raharja kepada para sahabatnya, yaitu masyarkat yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keselamatan transportasi. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama, yaitu Road Safety, Empowerment, dan Network.

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Ketiganya menjadi fondasi dalam membangun kesadaran keselamatan, memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem transportasi yang aman, tertib dan berkelanjutan.

Selain karnaval dan lomba rakyat, Jasa Raharja juga menyelenggarakan sosialisasi melalui kuis interaktif dan edukasi ringan yang tidak hanya mengangkat aspek keselamatan berlalu lintas, tetapi juga pentingnya tertib administrasi kendaraan bermotor dan kepatuhan dalam pembayaran SWDKLLJ.