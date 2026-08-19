Semarak HUT RI, Paramount Gading Serpong Hidupkan Kebersamaan Lewat Festival & Kompetisi

jpnn.com - TANGERANG - Nuansa merah putih menyelimuti Paramount Gading Serpong dalam perayaan HUT RI.

Tak sekadar menghadirkan dekorasi bernuansa kemerdekaan, kawasan itu juga ramai dengan berbagai festival, kompetisi, permainan keluarga hingga promo khusus yang melibatkan masyarakat dan komunitas.

Salah satu pusat kemeriahan berlangsung di Hampton Square melalui Satu Indonesia Festival yang digelar pada 8–30 Agustus 2026.

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"Festival ini menghadirkan beragam aktivitas yang bisa dinikmati masyarakat bersama keluarga," kata Direktur Commercial Retail Paramount Land Aji Widiarto dalam keterangannya dikutip Rabu (19/8).

Salah satu agenda yang disiapkan adalah Kids Singing Competition pada 29 Agustus 2026 untuk anak-anak berusia 5–10 tahun.

Dengan biaya pendaftaran Rp50 ribu, peserta dapat membawakan lagu tradisional maupun lagu wajib nasional dan berkesempatan memperoleh hadiah uang tunai, sertifikat, serta suvenir.

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Suasana Nusantara juga dihadirkan lewat The Sound of Nusantara, pertunjukan musik langsung yang membawakan lagu-lagu tradisional Indonesia pada 16 dan 23 Agustus 2026 pukul 17.00 WIB.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati aktivitas bersama keluarga, tersedia pula Face Painting pada 17, 22, dan 29 Agustus dengan minimum transaksi Rp150 ribu di tenant Hampton Square. Sementara Games Corner menawarkan beragam permainan, seperti Falling Sticks, Ring Toss, dan Sandbag Throw.