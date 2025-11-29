Semarak LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Bintang Kampus Siap Panaskan Persaingan

jpnn.com - Ajang Liga Mahasiswa (LIMA) Basketball 2025 Seri Jakarta akan mulai bergulir pada Sabtu (29/11/2025) di GOR Soemantri Brodjonegoro.

Tercatat 24 kontestan dari 16 kampus, terdiri dari delapan tim putra Divisi 1, delapan tim putra Divisi 2, serta delapan tim putri, akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Juara bertahan LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Perbanas Institute, dijadwalkan memainkan pertandingan pembuka melawan Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Pertandingan dipastikan berlangsung ketat mengingat kedua tim menurunkan komposisi terbaik.

Dari kubu Perbanas, ada Muhammed Aofar Hedyan yang tampil menonjol bersama Hangtuah Jakarta dan bakal menjadi ujung tombak.

Pemain kelahiran 7 September 2002 itu akan beradu ketangkasan dengan jagoan UMN, Radithyo Wibowo, yang tengah berada dalam performa matang seusai membela Dewa United Banten.

Pertandingan lain akan mempertemukan Universitas Trisakti menghadapi Universitas Gunadarma. Adapun dari sektor putri, Universitas Pelita Harapan akan berjumpa Perbanas Institute.

Ajang LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta diprediksi menyajikan persaingan makin ketat serta atmosfer kompetitif yang lebih emosional.