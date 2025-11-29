menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » Semarak LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Bintang Kampus Siap Panaskan Persaingan

Semarak LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Bintang Kampus Siap Panaskan Persaingan

Semarak LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Bintang Kampus Siap Panaskan Persaingan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebasket Perbanas Institute, Muhammed Aofar Hedyan saat berlaga pada ajang LIMA Basketball 2024 di GOR Otista, Cawang. Foto: Dokumentasi Liga Mahasiswa

jpnn.com - Ajang Liga Mahasiswa (LIMA) Basketball 2025 Seri Jakarta akan mulai bergulir pada Sabtu (29/11/2025) di GOR Soemantri Brodjonegoro.

Tercatat 24 kontestan dari 16 kampus, terdiri dari delapan tim putra Divisi 1, delapan tim putra Divisi 2, serta delapan tim putri, akan bersaing memperebutkan gelar juara.

Juara bertahan LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta, Perbanas Institute, dijadwalkan memainkan pertandingan pembuka melawan Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Baca Juga:

Pertandingan dipastikan berlangsung ketat mengingat kedua tim menurunkan komposisi terbaik.

Dari kubu Perbanas, ada Muhammed Aofar Hedyan yang tampil menonjol bersama Hangtuah Jakarta dan bakal menjadi ujung tombak.

Pemain kelahiran 7 September 2002 itu akan beradu ketangkasan dengan jagoan UMN, Radithyo Wibowo, yang tengah berada dalam performa matang seusai membela Dewa United Banten.

Baca Juga:

Pertandingan lain akan mempertemukan Universitas Trisakti menghadapi Universitas Gunadarma. Adapun dari sektor putri, Universitas Pelita Harapan akan berjumpa Perbanas Institute.

Ajang LIMA Basketball 2025 Seri Jakarta diprediksi menyajikan persaingan makin ketat serta atmosfer kompetitif yang lebih emosional. 

Ajang Liga Mahasiswa (LIMA) Basketball 2025 seri Jakarta akan mulai bergulir Sabtu (29/11) di GOR Soemantri Brodjonegoro.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI