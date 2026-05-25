Semarak Pesta Persib Juara, Adhitia: Hatur Nuhun, Bobotoh

jpnn.com - JAKARTA – Bobotoh menggelar pesta setelah klub kebanggaan warga Jawa Barat itu memastikan gelar juara BRI Super League 2025/2026.

Deputy CEO PT Persib Bandung Adhitia Putra Herawan menyampaikan apresiasi antusiasme dalam perayaan Persib juara.

"Kami menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Bobotoh serta masyarakat yang telah hadir dan menjadi bagian dari Pawai Juara Panca Takhta," ujar Adhitia, dikutip dari laman resmi klub, Minggu (24/5).

"Antusiasme, dukungan, serta kecintaan yang ditunjukkan hari ini sekali lagi membuktikan bahwa Persib memiliki ikatan yang sangat kuat dengan masyarakat Jawa Barat," kata dia.

Menurut Adhitia, perayaan ini bukan hanya tentang keberhasilan tim meraih trofi, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang dilalui bersama.

Menurut dia, gelar juara ini adalah hasil dari dukungan yang tidak pernah putus, doa, kesetiaan, serta energi positif yang terus diberikan suporter kepada Persib Bandung dalam setiap situasi.

"Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga rangkaian pawai dapat berlangsung dengan baik, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, aparat keamanan, mitra pendukung, relawan, media, hingga masyarakat yang turut menjaga suasana tetap kondusif," kata Adhitia.

Selain itu, Adhitia juga menyampaikan permintaan maaf atas kepadatan maupun ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan sebagian masyarakat selama berlangsungnya pawai.