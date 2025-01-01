menu
Semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia Melalui Festival Sepak Bola Rakyat

Semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia Melalui Festival Sepak Bola Rakyat

Semarak Piala Dunia 2026 di Indonesia Melalui Festival Sepak Bola Rakyat
Peluncuran secara simbolis Festival Sepak Bola Rakyat di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (10/12). Foto: Dokumentasi Coca-Cola Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa setelah dilakukan undian babak fase grup pada akhir pekan lalu.

Untuk menyemarakan Coca-Cola Indonesia dan Garuda Gemah Nusantara (GGN) kemudian menggelar "Festival Sepak Bola Rakyat”.

Rencananya ajang tersebut akan digelar di Labuan Bajo, Jakarta, Palu, serta Makassar dari pertengahan Desember 2025 hingga akhir Mei 2026 mendatang.

Program yang didukung penuh PSSI yang diharapkan bisa lahir bibit pesepak bola muda dari KU-15 hingga U-18.

Waketum II PSSI, Ratu Tisha mengungkapkan dukungannya untuk bisa memberikan pengalaman kompetisi yang berbeda.

“Festival ini bukan hanya menjadi wadah untuk bertanding, tetapi juga untuk belajar. Ajang ini menawarkan pengalaman sepak bola yang edukatif, inklusif, dan menyenangkan bagi peserta berusia 15 hingga 18 tahun,” ujar Ratu Tisha.

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto juga mendukung penuh event tersebut.

Diharapkan dari ajang tersebut melahirkan pemain-pemain sepak bola berbakat dari Tanah Air. 

Demam Piala Dunia 2026 di Indonesia semarak dengan Festival Sepak Bola Rakyat yang rencananya bergulir mulai 12 Desember di Labuan Bajo

