Semarakkan HUT ke-81 RI, Banten Gelar Kirab Merah Putih di Kota Tangerang
jpnn.com, TANGERANG - Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kota Tangerang dan organisasi Barisan Intelektual Strategis Objektif Nasional (Bison) menggelar kegiatan Kirab Merah Putih dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Kegiatan yang diawali dari kawasan Stadion Benteng Reborn ke Kawasan Pusat Pemerintahan ini berlangsung meriah dengan melibatkan partisipasi aktif generasi muda serta masyarakat luas.
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin, perwakilan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Waspada Nasional, Ketua Bison Nasional Ginka Febriyanti Ginting serta jajaran pengurus Bison Indonesia.
Selain melakukan Kirab Merah Putih ribuan pemuda yang hadir ikut mendeklarasikan sikap Kebangsaan "Kedaulatan Indonesia Emas Merdeka dari Ancaman Korupsi, Bebas dari Jerat Narkoba dan Teguh Menjaga Kebhinekaan" yang dipimpin langsung oleh ketua Bison Nasional Ginka Febriyanti Ginting.
?Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif dan keterlibatan anak muda dalam menjaga nilai-nilai perjuangan bangsa melalui kegiatan ini.
?"Hari ini bersama Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan perwakilan Kemendagri, kita melaksanakan Kirap Merah Putih HUT RI ke-81. Ini adalah bentuk wujud kecintaan kita kepada Republik Indonesia," ujar Andra Soni seusai kegiatan.
Andra juga mengingatkan pentingnya meneladani perjuangan para pahlawan muda masa lalu, seperti Daan Mogot dan Soebianto Djojohadikoesoemo serta adiknya Soejono DjojohadikoesoemoSubianto, dalam memelihara kemerdekaan saat ini.
?"Dulu anak-anak muda di awal kemerdekaan harus mengangkat senjata untuk membela negara. Saat ini tugas generasi muda adalah menjaga persatuan, berkolaborasi, dan mengawal pembangunan menuju Indonesia yang adil dan makmur," tambahnya.
Pemprov Banten bersama Pemkot Tangerang dan organisasi Bison menggelar kegiatan Kirab Merah Putih dalam rangka menyambut HUT ke-81 RI.
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