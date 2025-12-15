Semarang 10K 2025 Berlangsung Meriah, Dorong Sport Tourism dan Aktivitas Ekonomi Kota
jpnn.com, SEMARANG - Event Semarang 10K 2025 kembali digelar pada Minggu (14/12) dan berlangsung meriah dengan diikuti sekitar 2.760 pelari dari berbagai daerah di Indonesia serta pelari mancanegara.
Event ini mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk bank bjb sebagai mitra perbankan, dan menjadi bagian dari upaya mendorong sport tourism serta pergerakan ekonomi Kota Semarang.
Sejak pagi hari, ribuan peserta memadati area start dan menyusuri rute lomba yang melintasi kawasan Kota Lama hingga pusat Kota Semarang.
Rute yang melewati sejumlah ikon bersejarah tersebut menghadirkan pengalaman berlari di tengah kawasan dengan nilai historis yang kuat, sekaligus menjadi daya tarik utama Semarang 10K.
Pembukaan lomba ditandai dengan prosesi pengibaran bendera start oleh Direktur Bisnis Harian Kompas Lukminto Wibowo, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, serta Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan.
Para peserta kemudian dilepas untuk menempuh rute bertema “Own The Game”, yang merefleksikan karakter dan sejarah Kota Semarang.
Rute Semarang 10K dikenal memiliki jalur yang relatif datar dan steril sehingga banyak pelari dapat mencapai personal best-nya. Semarang 10K juga berlangsung lancar dengan dukungan pengamanan rute, titik hidrasi, serta panduan arah yang memadai.
Partisipasi warga di sepanjang jalur lomba turut menambah semarak suasana.
