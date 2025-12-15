menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Semarang 10K 2025 Berlangsung Meriah, Dorong Sport Tourism dan Aktivitas Ekonomi Kota

Semarang 10K 2025 Berlangsung Meriah, Dorong Sport Tourism dan Aktivitas Ekonomi Kota

Semarang 10K 2025 Berlangsung Meriah, Dorong Sport Tourism dan Aktivitas Ekonomi Kota
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Semarang 10K 2025 diikuti 2.760 pelari dan didukung bank bjb untuk dorong sport tourism kota. Foto: bjb

jpnn.com, SEMARANG - Event Semarang 10K 2025 kembali digelar pada Minggu (14/12) dan berlangsung meriah dengan diikuti sekitar 2.760 pelari dari berbagai daerah di Indonesia serta pelari mancanegara.

Event ini mendapat dukungan berbagai pihak, termasuk bank bjb sebagai mitra perbankan, dan menjadi bagian dari upaya mendorong sport tourism serta pergerakan ekonomi Kota Semarang.

Sejak pagi hari, ribuan peserta memadati area start dan menyusuri rute lomba yang melintasi kawasan Kota Lama hingga pusat Kota Semarang.

Baca Juga:

Rute yang melewati sejumlah ikon bersejarah tersebut menghadirkan pengalaman berlari di tengah kawasan dengan nilai historis yang kuat, sekaligus menjadi daya tarik utama Semarang 10K.

Pembukaan lomba ditandai dengan prosesi pengibaran bendera start oleh Direktur Bisnis Harian Kompas Lukminto Wibowo, Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, serta Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan.

Para peserta kemudian dilepas untuk menempuh rute bertema “Own The Game”, yang merefleksikan karakter dan sejarah Kota Semarang.

Baca Juga:

Rute Semarang 10K dikenal memiliki jalur yang relatif datar dan steril sehingga banyak pelari dapat mencapai personal best-nya. Semarang 10K juga berlangsung lancar dengan dukungan pengamanan rute, titik hidrasi, serta panduan arah yang memadai.

Partisipasi warga di sepanjang jalur lomba turut menambah semarak suasana.

Semarang 10K 2025 diikuti 2.760 pelari dan didukung bank bjb untuk dorong sport tourism kota.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI