jpnn.com - Hanya satu daerah di Jawa Tengah yang meraih Pesantren Award 2026 dari Kementerian Agama (Kemenag) RI, yakni Kota Semarang. Penghargaan itu diberikan atas dukungan kebijakan, program, dan sinergi dalam pembangunan pesantren.

Sekretaris Daerah Kota Semarang Handi Priyanto menerima penghargaan tersebut dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Penganugerahan Pesantren Award 2026 di Jakarta, Rabu (25/11).

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Capaian ini menandai pengakuan atas peran Kota Semarang dalam mendorong kemajuan dan kemandirian pesantren sekaligus merawat ruang belajar pendidikan keagamaan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas kontribusi seluruh elemen masyarakat dalam merawat pendidikan keagamaan di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan karakter, moral, serta kepedulian sosial warga.

Dia menyebut penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus pengingat bahwa pembangunan kota tidak hanya tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membangun manusia, karakter, moral, dan nilai-nilai kehidupan.

"Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dalam membentuk generasi yang berilmu, berakhlak, memiliki kepedulian sosial, serta mampu menjadi bagian dari kemajuan bangsa,” ujar Agustina, Kamis (26/11).

Dia menjelaskan kekuatan pendidikan keagamaan di Kota Semarang terlihat dari sebaran lembaga dan peserta didik pada 2026. Tercatat 308 pondok pesantren dengan 19.666 santri dan 1.835 ustaz, serta 185 lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dengan 16.406 santri dan 1.593 ustaz.