Semasa Purbaya Danantara Diminta Menyetor Rp120 Triliun Untuk Negara, Suahasil?

jpnn.com - JAKARTA - Pejabat Eksekutif Tertinggi Danantara Rosan Roeslani mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara soal setoran dividen kepada kas negara.

"Nanti kami akan bicara semua. Dengan Kementerian Keuangan, dengan Pak Menkeu, pada minggu ini saya kira," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).

Namun, Rosan menyebut belum dapat memastikan terkait skema pembagian dividen yang sebelumnya telah dibahas bersama Menkeu yang dicopot, Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan menyetorkan sebagian keuntungannya, dengan nilai Rp120 triliun, untuk penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

"Sekitar Rp120 triliun untuk tahun ini. Itu yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto)," kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jumat (28/8), seperti dipetik dari halaman Antara.

Menurut Purbaya, dana itu nantinya akan masuk ke pos Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Sebagai catatan, dividen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulanya masuk ke pos PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), sebelum dialihkan ke Danantara sebagaimana amandemen BUMN pada tahun lalu.

Dia menjelaskan setoran dividen BUMN sebelum masuk ke Danantara tercatat sekitar Rp90 triliun per tahunnya, sehingga ia menerima dengan positif pengalihan sebagian keuntungan Danantara untuk APBN tahun ini.