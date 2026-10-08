Sembeq, Tradisi Doa Keselamatan Masyarakat Sasak untuk Menyambut Marc Marquez
jpnn.com, LOMBOK - Ada cara khas Lombok yang dipilih Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhammad Iqbal untuk menyambut Marc Marquez menjelang MotoGP Mandalika 2026.
Iqbal memberikan sembeq, tradisi doa keselamatan masyarakat Sasak, kepada pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut.
Momen itu terjadi dalam rangkaian parade pembalap MotoGP di Kota Mataram, Rabu, 7 Oktober 2026.
Parade diawali dengan flag off di Taman Sangkareang sebelum para pembalap menyusuri jalanan Kota Mataram dan finis di panggung utama Taman Udayana.
Ribuan warga memadati jalur parade untuk melihat langsung para pembalap yang akan berlaga di Mandalika.
Di penghujung parade itulah Lalu Iqbal menyampaikan doa khususnya kepada Marquez.
Doa tersebut bukan tanpa cerita. Sejak pertama kali tampil di Sirkuit Mandalika, Marquez belum pernah sekalipun menuntaskan balapan di sirkuit tersebut. Dia berharap catatan tersebut bisa berakhir pada balapan tahun ini.
“Marc Marquez, saya doakan kamu. Ini tanggal ganjil, insyaallah kamu bisa melewati tikungan-tikungan itu dengan lancar. Sudah saya sembeq,” kelakar Lalu Iqbal.
Kembalinya Marquez ke Mandalika tahun ini membawa cerita tersendiri. Terlebih melihat dukungan masyarakat terlihat sepanjang parade menyambut para pembalap.
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