Sembilan Gol Warnai Laga Liverpool vs LASK Linz, Andoni Iraola Punya Catatan Khusus
jpnn.com - Senyum Andoni Iraola terpancar seusai Liverpool meraih kemenangan atas LASK Linz pada ajang Liga Champions 2026/27.
Berlaga di Raiffeisen Arena, Linz, Rabu (14/10/2026) malam WIB, The Reds menang dengan skor 6-3.
Gol Liverpool pada laga ini tercipta melalui hatrick Bradley Barcola pada menit ke-24, ke-37, dan ke-66.
Adapun gol Liverpool lainnya dicetak Ronald Araujo (22'), Jeremie Frimpong (51'), dan Lewis Koumas (72').
Selepas laga, Iraola mengaku senang melihat peningkatan permainan anak asuhnya.
Manajer kelahiran 22 Juni 1982 itu menilai Kostas Tsimikas dan kolega telah melupakan hasil minor pekan lalu saat kalah 0-3 dari Manchester City.
Kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena Liverpool takluk di hadapan pendukungnya sendiri.
"Saya sangat senang dengan penampilannya. Kami agresif dengan bola, posisi yang baik, kami menggerakkan bola dengan baik dan menyerang ruang dengan baik," ujar mantan pelatih Bournemouth itu, dikutip dari laman Champions League.
Senyum Andoni Iraola terpancar lebar seusai Liverpool meraih kemenangan melawan LASK Linz pada ajang Champions League 2026/27, Rabu (14/10)
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